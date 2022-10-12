Akrabaları sırt mı döndü? AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'den olay yaratan paylaşıma cevap geldi

Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söylemesine rağmen sürpriz bir karara imza atarak AK Parti saflarına geçen Mehmet Ali Çelebi'nin kendisiyle aynı soyadı taşıyan bir sosyal medya hesabından yapılan "Akraba olarak onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" paylaşımına tepkisi sert oldu. Bu şahısla kan bağı olduğu iddialarını yalanlayan Çelebi, "Terör örgütleriyle iltisakı vardır. Şahısla ilgili yargısal işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ne geçen ancak oradan da istifa ettikten sonra bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Mehmet Ali Çelebi'nin sürpriz bir kararla AK Parti'ye katılmasının yankıları sürüyor.

"KAN BAĞIMIZI KABUL ETMİYORUZ"

Son olarak Çelebi'nin akrabası olduğu öne sürülen kişinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Yapılan paylaşımda "Bizim kan bağımızı taşıyanlar mayasını Ali'den düşüncesini Mustafa Kemal Atatürk'ten alır. Akraba olarak onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÇELEBİ İDDİALARI YALANLADI

Bu paylaşım sonrası gözlerin çevrildiği Mehmet Ali Çelebi'den de dikkat çeken bir hamle geldi. Kendisiyle aynı soyadı taşıyan kişinin paylaşımını alıntılayan Çelebi, "Bu şahısla kan bağım yoktur. Terör örgütleriyle iltisakı vardır. Ne kadar hapis hangi suçtan yatmıştır? Şimdi bunları açıklasın… Şahısla ilgili yargısal işlemler başlatılmıştır" dedi.