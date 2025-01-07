Mehmet Aküzüm Hak-İş Diyarbakır İl Başkanlığına Atandı
Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanlığına atandı. Aküzüm, 10 yılı aşkın süredir Hak-İş çatısı altında çeşitli görevlerde bulundu.
Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanlığına atandı.
10 yılı aşkın bir süredir Hak-İş Konfederasyonu çatısı altında farklı işkollarında Şube Başkanlığı yapan Mehmet Aküzüm, Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanlığına atandı. Aküzüm, aynı zamanda Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanlığı görevini yürütüyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika