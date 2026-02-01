Medvedev: "(Trump sayesinde) Amerikalılarla temaslar çok daha verimli hale geldi"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihe barış getiren bir kişi olarak geçmek istediğini vurgulayarak, "Bunu gerçekten istiyor ve bu yönde çaba gösteriyor. Bu nedenle Amerikalılarla temaslar çok daha verimli hale geldi" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ABD'nin ve Başkan Donald Trump'ın oynadığı arabuluculuk rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Medvedev, başkent Moskova yakınlarındaki konutunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ı "etkili bir lider" olarak nitelendirerek, barış arayışında olduğunu söyledi. Medvedev, basın mensuplarının Trump'ın Rusya için olumlu ya da olumsuz bir figür olduğuna ve kanıtlanmamış bir şekilde "Rusya ile bağlantılı" olduğuna ilişkin iddialarına yönelik sorularını da cevapladı. Rus siyasetçi, ABD halkının Trump'ı seçtiğini ve Moskova yönetiminin de bu karara saygı duyduğunu belirtti.

Medvedev, Trump'ın ABD'deki yerleşik sisteme karşı durma cesaretini överek bazı zamanlarda "kaba" olarak nitelendirilen tarzının aslında "etkili" olduğunu savundu. Trump'ın duygusal bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Medvedev, "Faaliyetlerinin kaosa neden olduğu söylemleri tamamıyla doğru değil. Bunun arkasında bilinçli ve yetkin bir siyasi çizgi olduğu açık" dedi.

"Amerikalılarla temaslar çok daha verimli hale geldi"

ABD Başkanı Trump'ın tarihe barış getiren bir kişi olarak geçmek istediğini vurgulayan Medvedev, "Bunu gerçekten istiyor ve bu yönde çaba gösteriyor. Bu nedenle Amerikalılarla temaslar çok daha verimli hale geldi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump'ı anlamanın anahtarının iş dünyası arka planının göz önünde bulundurulmasından geçtiğini belirten Medvedev, Rusya'da yaygın olan "Eski KGB ajanı olmaz" esprisine gönderme yaparak, "Eski iş insanı diye bir şey yoktur" dedi.

"ABD nükleer denizaltılarını hala bulamadık"

Medvedev ayrıca Trump'ın daha önce gerçekleştirdiği ABD'ye ait nükleer denizaltıların Rusya kıyılarına yaklaştırıldığına yönelik açıklamasına da değindi. Rus siyasetçi, Moskova'nın denizaltılara ilişkin herhangi bir iz tespit etmediğini belirtti. Medvedev duruma ilişkin, "Hala onları bulamadık" dedi.

ABD Başkanı Trump, Ağustos 2025 tarihinde Medvedev'in taraflar arasında muhtemel savaş riskine ilişkin "son derece provokatif" açıklamalarda bulunduğunu belirterek, buna yanıt olarak 2 ABD nükleer denizaltısının Rusya'ya yakın bölgelere konuşlandırılması talimatını verdiğini söylemişti. - MOSKOVA