Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: "ABD, hakimiyetini korumaya çalışırken yemlikten ayrılmak istemeyen domuzlar gibi davranıyor"

Güncelleme:
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Orta Doğu'daki tutumunu eleştirerek, devam eden çatışmaların 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğini vurguladı. Medvedev, İran'ın nükleer silah geliştirme çabasının artacağını belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İran, İsrail ve ABD arasındaki çatışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "ABD, hakimiyetini korumaya çalışırken yemlikten ayrılmak istemeyen domuzlar gibi davranıyor" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD, İsrail ve İran arasında devam eden çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Medvedev, ABD için "domuz" benzetmesi yaparak, "ABD, hakimiyetini korumaya çalışırken yemlikten ayrılmak istemeyen domuzlar gibi davranıyor. Washington'ın Orta Doğu'daki saldırganlığı budur" dedi.

Orta Doğu'daki çatışma sürecinin 3'üncü Dünya Savaşı'nın başladığına dair bir işaret olup olmadığı sorusu üzerine Medvedev, "Şu an için hayır. Ancak Trump, suç teşkil eden eylemlerini ve İran'da rejim değişikliğine dair tutumunu sürdürürse şüphesiz başlayacaktır" ifadelerini kullanarak, ABD ve İsrail'in ortak saldırılarının 3'üncü Dünya Savaşı'nı tetikleyebileceğini belirtti. Çatışmaların muhtemel bir nükleer savaşa dönüşmesi durumunda ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki nükleer saldırılarından çok daha güçlü bir savaşa döneceğine işaret eden Medvedev, "Eğer böyle bir çatışma yaşanırsa, Hiroşima ve Nagazaki kum havuzundaki oynayan çocuğun oyuncakları gibi kalır" dedi.

Yapılan saldırılardan sonra İran'ın nükleer silah geliştirme çabasının iki kat artacağını savunan Medvedev, "Artık İran'ın nükleer silah geliştirmek için iki kat daha fazla çaba göstereceğinden şüphe yok" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin ABD ve İsrail saldırısını desteklemesini de eleştiren Medvedev, Avrupa'nın bu tutumunu "dalkavukluk" olarak yorumladı. Medvedev, ayrıca İran ile gerçekleşen müzakerelerin göstermelik olarak yürütüldüğünü ve ABD'nin bu müzakereler sırasında samimi davranmadığını söyledi. - MOSKOVA

