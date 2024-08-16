Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda kavga çıktı. Oturumu Bekir Bozdağ'ın yönetmesine itiraz üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. AK Partili Alpay Özalan'ın TİP'li Ahmet Şık'ı yumruklaması ile başlayan kavga anında Bozdağ'ın oturumu ilk terk eden isim olması dikkatlerden kaçmadı.