Meclis'te Gazze Konulu Olağanüstü Toplantı Talebi

Güncelleme:
7 siyasi parti, Gazze'deki katliamları durdurmak ve insani yardımı konuşmak için TBMM Genel Kurulu'nda olağanüstü toplantı yapılmasını talep etti.

Meclis'teki 7 siyasi parti, TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü Gazze konusunda olağanüstü toplantıya çağrılmasına yönelik talebini Meclis Başkanlığına sundu.

CHP TBMM Grubundan yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan dilekçe Meclis Başkanlığına sunuldu.

Dilekçede, Gazze'deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrılması talep edildi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
