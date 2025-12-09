Haberler

Meclis'te dikkat çeken kare! Fotoğrafa düştüğü not dikkat çekti

Güncelleme:
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, 2026 bütçe görüşmelerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te verdikleri pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Çandar fotoğrafa, "Süreç'e ilişkin güzel sinyaller. Bütçe görüşmelerinde bir mola anı. Sayın Bahçeli ve Mehmet Emin Ekmen ve Kani Torun ile kısa ve sıcak sohbet." notu düştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurul'da dün başlayan 2026 bütçesi görüşmelerine katıldı. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la tokalaştı; Bakırhan'ın konuşmasını kutlayarak onu çay içmeye davet etti. Görüşmeler, sert tartışmalar ve uzun konuşmaların ardından gece yarısı sona erdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, oturum sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli ile yan yana oldukları bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"Sürece ilişkin güzel sinyaller. Bütçe görüşmelerinde bir mola anı. Sayın Bahçeli ve Mehmet Emin Ekmen ve Kani Torun ile kısa ve sıcak sohbet."

