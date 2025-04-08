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Meclis'te "cunta" kavgası! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sesi salonu inletti

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CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı "Cuntacı" ifadesiyle ilgili tartışma Meclis Genel Kurulu'na da taşındı. Yapılan son oturumda AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tansiyon bir hayli yükseldi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçilen Özgür Özel, salondakilere hitabende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan için "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve partime kayyım atama girişimleri darbe girişimidir. Darbeyi yapanların sivil ya da asker olduğuna bakılmadan buna kalkışanlara cunta denir, cuntacı denir" ifadelerini kullandı.

MECLİS'TE TANSİYON YÜKSELDİ

İktidar ve muhalefet kanadını karşı karşıya getiren bu sözler, Meclis Genel Kurulu'na da taşındı. AK Parti ve CHP'li milletvekilleri yapılan son oturumda birbirlerine yönelik sert ifadeler kullandı. Kürsüde söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Benim genel başkanlarım Deniz Baykal ve Bülent Ecevit, 80 darbesinde cezaevindeydi. Tayyip Bey neredeydi? Kasımpaşa'da top oynuyordu" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA CUNTACI DEMEK..."

Ali Mahir Başarır'ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ise "Milletin oylarıyla seçilen sayın cumhurbaşkanımıza cuntacı demek en hafif tabirle aymazlıktır, Türkiye'yi tanımamaktır, bu milleti tanımamaktır. Recep Tayyip Erdoğan her zaman cunta ile mücadele etmiştir" dedi.

ERDOĞAN'DAN 500 BİN LİRALIK DAVA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in 'cunta' ifadeleriyle ilgili 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan, ayrıca suç duyurusunda da bulundu.

Meclis'te
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıDemir Acer:

bu chp li vekilin suriyeli essadin akrabasi kuyruk acisi ondan

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Aşısı var korkmayin havlar havlar susar

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

sesinizin gür çıkması hiçbir şeyi bastıramaz Ali mahir. Bu ülkeden kim ne çaldıysa hesabını verecek bundan kaçış yok

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Ne münasebet? Eğer dediğiniz gibi cuntacı olsalardı halkın kararına, seçim sonuçlarına müdahale ederlerdi, seçilmiş belediye başkanları tutuklanırdı, basın sustururulurdu, internete sansür uygulanır, gazeteciler tutuklanırdı, insanların anayasal hakları engellenir, protesto edeni, sesi çıkarı tutuklarlardı, cemaatleri meclise, askeriyeye doldururlardı, anayasayı ihlal ederlerdi, üniversitelileri, öğrencileri tutuklarlarlardı… ne cuntası?! siz cunta görmemişsiniz!!

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Haber Yorumlarıozgurilhan89:

çok çabuk gaza geliyorsun

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Haber Yorumlarıozgurilhan89:

bu da çabuk gaza geliyor

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Haber Yorumlarıasili007:

KES SESİNİ MAHİR

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

bahçeli başta olmak üzere bi kişi bile hiç bir şeye yanlış diyemiyor. fikrini bile söyleyemiyor sonra çıkıp ülkede cunta yok dikta yok diye kendilerini kandırıyorlar

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Koyun sürüsü gibi düşünmeden her şeye atlayanlar birini ismi ile çağırmak ne zamandan beri suç oldu

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

zat-i muhterem defalarca halkina hakaret etti ne oldu?

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