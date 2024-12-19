Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi
Asgari ücrette son viraj! Masada bu kez rakam konuşuldu
ABD'nin 'Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı' açıklamasına MSB'den yalanlama
Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı mı? MSB'den açıklama var
Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
Üniformaları fırlatıp ilk uçakla Esad'ın yanına kaçmışlar
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe

CHP'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meclis'te kürsüde konuşma yapan AK Parti Milletvekili Nilhan Ayan, geçmişteki başörtüsü sorununa değindiği esnada CHP Milletvekilinden gelen "Senin de mi başını açtılar?" sorusuna sinirlendi. Ayan, "Bir kadına şiddet uygulamadan dinlemeyi öğreneceksiniz. Buna alışacaksınız. Merak etmeyin. Biz alıştıracağız sizi." şeklinde karşılık verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan kürsüde konuşma yaptı. Konuşmasında geçmişteki başörtüsü sorununa değinen Ayan, "Şükür ki 28 Şubatlarda ezilen kadınlarımızı milletimizin Yüce Meclisi'ne taşıyan Erdoğan'ın yanındayım. Ülkemizde maalesef onlarca yıl kılık kıyafetle okumak isteyen genç kızlarımızın başörtüsüyle uğraşıldı." dedi.

"SENİN DE Mİ BAŞINI AÇTILAR?"

Ayan'ın konuşması sürerken CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın, "Senin de mi başını açtılar, başörtünü çıkarttırdılar?" ifadesi tartışmanın fitilini ateşledi.

"KADINA ŞİDDET UYGULAMADAN DİNLEMEYİ ÖĞRENECEKSİNİZ"

Tahtasız'ın sözlerine kürsüden anında cevap veren Ayan, şöyle konuştu:

"Bir kadına şiddet uygulamadan dinlemeyi öğreneceksiniz. Buna alışacaksınız. Merak etmeyin. Biz alıştıracağız sizi. Merak etmeyin. Lafa gelince kültürden, sanattan, ilerlemeden bahsedersiniz. Ama kızlarımızı kazandıkları üniversitelerin kapılarından geri çevirirsiniz ve buna da çağdaşlık dersiniz. Ben bugün meclisimize bakıyorum. Genel Kurul'umuza genel kurulumuzdaki başörtülü kadın vekillerimizle gurur duyuyorum. Ve diyorum ki şükür ki şükür ki şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim. Bu gerici zihniyeti yerle bir eden, şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim diyorum. Meclisimizi saygıyla selamlıyorum."

CHP'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha
img

Dursun Özbek, Ali Koç'un canlı yayın teklifine bakın ne yanıt vermiş
img

2 dakika için ülke değiştirdi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

Küresel güçler, uzayda koloni kurmak üzere, biz bir metrelik bez parçası ile uğraşmaya devam.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara para davasında Polat çifti şirketlerinin peşinde
Lüks hayatlarına devam eden Polatlar hakime dert yandı
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha
Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti
2 dakika için ülke değiştirdi
Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem, tartışmalı pozisyonu uygulamalı anlattı
Olay hakem yine rahat durmadı

Son Dakika Haberleri

Gelin Evi Neşe Özkan öldü mü? Fenomen Neşe Özkan neden öldü, hastalığı nedir? Neşe Özkan kimdir? Neşe Özkan kaç yaşında, nereli? Akasya Durağı'nın Zeyno'su tesettüre mi girdi? Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında? 20 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yusuf Güney, 2025 yılı kehanetleri! Yusuf Güney yeni yıl hakkında ne dedi? KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU | A Grubu, B Grubu memur ilanları açıklandı mı? KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA | ÖSYM tercih kılavuzu, KPSS atama başvurusu ne zaman? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Nacional - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nacional - Benfica maçı şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.