Meclis Başkan Vekili Seçildi

Meclis Başkan Vekili Seçildi
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Manavgat Belediye Başkanı ve 7 CHP'li meclis üyesinin tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen meclis toplantısında, CHP adayı Mehmet Çiçek 20 oy alarak yeni başkan vekili seçildi.

MANAVGAT Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 7 CHP'li meclis üyesinin tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen meclis toplantısında CHP grubunun adayı Mehmet Çiçek, 20 oyla yeni meclis başkan vekili seçildi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 7 CHP'li meclis üyesinin tutuklanmasının ardından Side Ek Hizmet Binası'nda meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. Seçimde CHP grubunun adayı Mehmet Çiçek, AKP ve MHP grubunun adayı Süleyman Öz oldu. Tüm üyelerin katıldığı oylamada, Mehmet Çiçek 20 oyla yeni meclis başkan vekili seçildi. Süleyman Öz 16 oy aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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