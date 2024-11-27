Meclis Araştırma Komisyonu Bebek Ölümlerini Araştırmak Üzere Toplandı

Bebek ölümlerini araştıran Meclis Araştırma Komisyonu toplandı

ANKARA - Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplandı.

TBMM'de bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması için kurulan Araştırma Komisyonu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Şan, hayatlarını kaybeden bebeklerin ailelerine başsağlığı dileyerek, komisyon olarak yargı mercii olmadıklarını ifade etti. Şan, "Komisyon olarak amacımız böyle bir yapının bu kadar hassas bir alanda nasıl faaliyet gösterebildiğini anlayarak, benzer yapıların bir daha asla üreyememesi için idari, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesine vesile olmaktır. Burada çözümün başka bir boyutuna odaklanacağız. Denetim ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesi için öneriler sunacak, sağlık hizmetlerinin şeffaf, adil ve erişilebilir hale gelmesi için çalışacağız" dedi.