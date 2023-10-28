Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü dolasıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Marmaris Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Marmaris Belediyesi Atatürk büstüne çelenk sundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü dolasıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Marmaris Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Marmaris Belediyesi Atatürk büstüne çelenk sundu.

Atatürk Meydanında bulunan Atatürk büstüne cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunumu gerçekleştirildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Marmaris Belediyesi Başkan V. Hasan Yaylalı'nın çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve Aksaz Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Törene; Kaymakam Nurullah Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Belediye Başkan Vekili Hasan Yaylalı, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, İlçe Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA