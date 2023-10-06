Marmaris Bozburun'da Yakalanan 11 FETÖ/PDY Üyesi Adliyeye Sevk Edildi

Marmaris Bozburun açıklarında, ABD bayraklı Galaxy isimli motoryat ile yurt dışına yasa dışı yollardan kaçış yaptıkları sırada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan 11 FETÖ/PDY üyesi adliyeye sevk edildi.

Motoryat ile kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri adliyeye sevk edildi

MUĞLA - Marmaris Bozburun açıklarında 11 FETÖ/PDY üyesi ABD bayraklı Galxy isimli motoryat ile yurt dışına yasa dışı yollardan kaçış yaptıkları sırada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanmış ve Muğla Emniyet müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişlerdi.

Yakalanan FETÖ/PDY üyelerinden yurt dışına çıkış yasağı bulunan Eski Emniyet Müdürü Hakan P., Uzman Tabip Mehmet Ş. G., Tıp Fakültesi Doktoru Prof. Dr. Nesrin G., Dilek P., Rüveyde K., Osman B., Önder D., Kübra S., Sümeyye B., Tuğba N.,Ş. ve Sadık D.'nın Muğla Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak Marmaris Adliyesine sevk edildiler.

Yurtdışı çıkış yasağı bulunan 11 FETÖ/PDY üyesi daha önce yargılandıkları illerdeki ilgili mahkemeler ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi kanalıyla irtibat geçilerek haklarında işlem yapılacak. Motoryat kaptanı ve gemicinin ifadeleri ise FETÖ/PDY üyelerinin ardından alınacak.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Marmaris Bozburun'dan 'Galaxy' isimli motoryat ile FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şüphelilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapacakları öğrenildi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından adı geçen teknenin saat 14.40'ta Marmaris Bozburun'dan çıkış yaptığı öğrenilmesi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi. İçinde FGETÖ/PDY üyelerinin de bulunduğu Galxy isimli motoryat Sahil Güvenlik botu tarafından saat 19.15'te Marmaris Bozukkale açıklarında Türk Karasuları çıkış rotasına doğru ilerlerken tespit edildi. ABD bayraklı Galxy isimli motoryat Türk Karasularını terk etmek üzeri iken durduruldu.

Sahil Güvenlik ekiplerinin teknede yaptığı kontrollerde teknenin üzerinde bulunan 14 şahıs (7 erkek, 6 kadın, 1 erkek çocuk) tespit edildi. Yapılan GBT sorgulamasında teknedeki isimlerden 11 şahsın FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyeliği ve İltisakı sebebiyle meslekten ihraç edilmiş ve yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi.