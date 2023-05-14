Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, oy kullanmak için sandık başına gitti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ahu Hetman İlkokulu'nda oy kullanarak seçimlerin ülke ve Marmaris için hayırlı olmasını diledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oyunu Ahu Hetman İlkokulu'nda kullandı. Oktay, "Ülkemiz ve Marmarisimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Oktay, seçimin ilk saatlerinden itibaren oy kullanılan okulları ziyaret etti, tek tek tüm sınıfları gezerek sandık sorumlularına kolaylıklar diledi. Oy kullanmaya gelen vatandaşlarla da selamlaşan Oktay, Ahu Hetman İlkokulu ziyareti sırasında kendi oyunu da kullandı.

Oktay, burada yaptığı açıklamada, "Ülkemizin daha aydınlık günlere ulaşması için oyumuzu kullandık. Umutluyuz… Yapılması gereken çok şey var. Özellikle Marmaris özelinde değerlendirdiğimizde zorlukları bizzat yaşadığımız için gayet iyi biliyorum. Değişimle birlikte çok daha güzel günler bekliyor" dedi. B

aşkan Oktay'a CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı da eşlik etti.