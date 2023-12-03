Marmaris Belediye Başkanı Engelliler Günü'nde Mesaj Yayımladı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Oktay, engelli bireylerin kent yaşamında rahat olması ve tüm hizmetlere kolayca ulaşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye'de 2 buçuk milyon kişinin çeşitli engelli gruplarına dahil olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Oktay, "Biz de yerel yönetim olarak engelli bireylerimizin kent yaşamında rahat olması, tüm hizmetlere kolayca ulaşması, her türlü imkan ve hizmetten yararlanabilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çerçevede ilçemizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte birçok çalışmaya imza atıyoruz. Engelli dostu Marmaris'te tüm vatandaşlarımızın rahat ve huzur içinde yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Unutulmamalıdır ki her sağlıklı birey bir engelli adayıdır" diyen Başkan Mehmet Oktay, "Bu bilincin sürdürülebilir olması, kuşkusuz ki toplumun tüm kesimlerinin aynı farkındalığa sahip olmasına bağlıdır. Engelli bireylerimize sevgi, hoşgörü ve empati ile yaklaşabilmenin hepimizin insani görevi olduğu inancımla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm engelleri beraberce aşmak adına herkesi bu bilince davet ediyor, tüm engelleri beraberce aşabileceğimiz sağlıklı günler diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA