Marmaray'da İmamoğlu tartışması: Destekçiler ile karşıt grup arasında gerginlik çıktı

İstanbul'da Marmaray'da seyahat eden yolcular, Ekrem İmamoğlu'na destek verenler ile ona tepki gösterenler arasında çıkan tartışmaya tanık oldu.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla slogan atan bir grup, karşıt görüşteki yolcuların "Hırsız Eko İstanbul'dan defol" şeklindeki sloganlarıyla karşılaştı. İki grup arasında karşılıklı sloganlarla başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARAYA GİRDİ

Tansiyonun yükselmesi üzerine Marmaray güvenlik görevlileri ve diğer yolcular devreye girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan gerginlik fiziksel müdahaleye dönüşmeden son bulurken, olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.