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Marmaray'da İmamoğlu tartışması: Destekçiler ile karşıt grup arasında gerginlik çıktı

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Marmaray'da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu destekçileri ile "Hırsız Eko İstanbul'dan defol" sloganı atan grup karşı karşıya geldi. Tansiyonun artması üzerine araya güvenlik görevlileri girdi.

İstanbul'da Marmaray'da seyahat eden yolcular, Ekrem İmamoğlu'na destek verenler ile ona tepki gösterenler arasında çıkan tartışmaya tanık oldu.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla slogan atan bir grup, karşıt görüşteki yolcuların "Hırsız Eko İstanbul'dan defol" şeklindeki sloganlarıyla karşılaştı. İki grup arasında karşılıklı sloganlarla başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARAYA GİRDİ

Tansiyonun yükselmesi üzerine Marmaray güvenlik görevlileri ve diğer yolcular devreye girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan gerginlik fiziksel müdahaleye dönüşmeden son bulurken, olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Marmaray'da İmamoğlu tartışması: Destekçiler ile karşıt grup arasında gerginlik çıktı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıMGk:

Eko kadar bir fitne yoktur.. Metro da anons yaptırıyorlar sırf şu manzara olsun diye

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Haber YorumlarıSelim K:

İşte size islamcı siyaset yalan dolan iftira

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Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

Ya Bunların içinde birtane hırsız olmayan gösterin ben kendimi içeri attıracam..Bu kafalar neyin tartışmasını yapıyorlar anlamıyorum.Benim bildiğim hırsızlardan memfaati olanlar çok bağırırlar.

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Haber YorumlarıMehmet Timur:

Bazı provokatörler cirit atıyor, inşallah millet olarak bu oyunlara gelinmemeli...

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Haber YorumlarıRevolver:

milleti 25 yıldır kutuplaştırdılar.. bir kesimi diğerine düşman ettiler.. bu baskıcı rejim gidecek ama kardeşliği tekrar tesis etmek çok uzun bir zaman alacak...

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Bir insanın başının kapalı olması ahlaklı olduğu anlamına gelmiyor

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Haber Yorumlarızırzop:

sakin uşaklar şikayet eden chp li edilen de chp li hiç üzerinize alınmayın iyice foyaları çıkacak ortaya bekleyin

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

En azından protesto etmeyi öğrendiler, anayasal haklarını kullanmayı öğrendiler ama karşı grubun protestosuna alkış tutmak nedir ya? Acıyarak güldüm. o kadar sıkma.

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Haber Yorumlarıyunusemrekaya87:

bir atasözü varya zenginin mali züürtün çenesini yorarmış diye adamlar ötünü kurtarmak için sizleri bizleri tanımayan kişiler için birbirimize düşürmek için her yolu deniyor barin gidin evinize işinize okulunuza kim be ok yiyor sa yesin

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Haber YorumlarıAli Kemal:

ülke yavaş yavaş iç catismaya gidiyor ve Hükümet de galiba bunu istiyor bütün CHP li belediyelere çökmek için ! bir kıvılcım yeter ve Provokatörler işbaşında (MİT bile olabilir,ki sonucda Suriye ye ISiD e Tirlar dolusu silah gönderirken Can Yücel bunu kanitlamisti!)

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