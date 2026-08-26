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Marmara'da Yeni Kaymakam Sedat Akpınar Göreve Başladı

Marmara'da Yeni Kaymakam Sedat Akpınar Göreve Başladı
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İçişleri Bakanlığının onayıyla Marmara ilçesine atanan Kaymakam Sedat Akpınar, 25 Ağustos 2026 tarihinde görevine resmen başladı. Akpınar'ın ilçede kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığının 19 Ağustos 2026 tarihli onayıyla Marmara ilçesine atanan Kaymakam Sedat Akpınar, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığının onayı doğrultusunda Marmara Kaymakamlığı görevine atanan Sedat Akpınar, 25 Ağustos 2026 tarihinde ilçedeki görevine resmen başladı.

Kaymakam Akpınar'ın göreve başlamasıyla birlikte Marmara Kaymakamlığında yeni dönem de başlamış oldu. Akpınar'ın ilçede kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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