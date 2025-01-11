Mark Zuckerberg, Biden Yönetiminin Aşı Sansürü İçin Baskı Yaptığını Açıkladı

Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı kuruluşu Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin korona virüs salgını döneminde aşılara ilişkin sansür konusunda kendilerine baskı yaptığını açıkladı.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, "The Joe Rogan Experience" adlı podcast programına konuk oldu. Zuckerberg, programda Başkan Joe Biden yönetiminden korona virüs salgını döneminde sosyal medya platformlarından Covid aşılarının yan etkileriyle ilgili içerikleri kaldırması yönünde baskı gördüklerini dile getirdi. Aşıdan yana olduğunu ve aşıların olumsuzdan çok olumlu olduğunu söyleyen Zuckerberg, "Buna karşı çıkan herkesi sansürlemeye çalıştılar. Bizi gerçekten doğru olan şeyleri kaldırmamız için çok zorladılar ve dediler ki aşıların yan etkileri olabileceğini belirten her şeyi kaldırmamız gerekir. Biden yönetiminden bu insanlar ekibimizi arayıp onlara bağırıp küfür ediyorlardı. İş öyle bir noktaya geldi ki 'Hayır, gerçek olan şeyleri kaldırmayacağız. Bu saçmalık' dedik" ifadelerini kullandı. - CALİFORNİA