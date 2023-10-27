Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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Mardin'de sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. İsrail aleyhine slogan atan grup, gıyabi cenaze namazı kıldı ve dua etti.
Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Kentte 56 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin STK Platformu öncülüğünde Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.
İsrail aleyhine slogan atan grup, sık sık tekbir getirdi.
Hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.
Mardin İlim Yayma Cemiyeti Başkanı ve STK Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa İsrail'e tepkilerini dile getirerek, zulmün bir an önce sona ermesini istediklerini belirtti.
Daha sonra İl Müftüsü Enver Türkmen dua okudu.