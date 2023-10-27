Haberler ›› Politika ›› Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Mardin'de sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. İsrail aleyhine slogan atan grup, gıyabi cenaze namazı kıldı ve dua etti.