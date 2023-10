Mardin'de 4 yıl önce teröristlerin katlettiği 12 kişi anıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı sırasında Kamışlı'dan terör örgütü PYD/YPG'nin düzenlediği havan ve roket saldırısında şehit olan 12 kişi düzenlenen törenle anıldı.

Nusaybin ilçesinde 4 yıl önce Barış Pınarı Harekatı sırasında PYD/YPG terör örgütünün Suriye'nin Kamışlı kentinden attığı havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma programı düzenlendi. Devlet Su İşleri (DSİ) tesislerinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu, Nusaybin İlçe Müftüsü Hasan Yeşildağ tarafından şehitler için dualar edildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin'de 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı sırasında hain terör örgütü PYD/YPG'nin kalleşçe düzenlediği havan ve roket saldırısında şehit düşen 12 vatandaşı dualarla yad etmek için bir arada olduklarını belirterek, devletin bekasına, birlik ve beraberliğine kast eden tüm hain terör örgütlerine karşı devletin ve milletin yanında olanları bugün olduğu gibi yarın da tarih her zaman minnetle ve hayırla yad edeceğini söyledi.

Nerede saklanırsa saklansın, kimlere güvenirse güvensinler vatandaşların canına kast eden, huzurunu bozmaya çalışan hain teröristlerin kökünü kazılacağı vurgusu yapan Vali Akkoyun, "Kan döken, bu millete pusu kuran, zarar veren hiçbir sinsi yapının dünyanın hiçbir yerinde varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz. Sivillerimizi hedef alan hain havan saldırısının 4'üncü yıl dönümünde başta Şehit Mehmet Şirin Demir'e ve aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, terör örgütü tarafından Suriye'nin Kamışlı kentinde olan saldırı neticesinde sivil vatandaşların şehit edildiğini, terörün alçak yüzünü bir kez daha gün yüzüne çıkardığını söyledi. Kayabaşı, "Şehitlerimiz rahat uyusunlar devletimiz her daim ayaktadır. Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Kırsaldan şehir merkezinde her taşında, her toprağında kardeşlerimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için uğraşacağız. O gün bu vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" şeklinde konuştu.

Şehit babası Rıdvan Çelik, "Benim oğlum 27 yaşında şehit oldu. Burada olan saldırıda yaralandı. Bir süre Diyarbakır'da tedavi gördükten sonra şehit oldu. Bu program her sene düzenleniyor ve her sene şehit babası olarak katılıyorum" diye konuştu.

Şehit kızı Gazeteci Gülay Demir ise, bu olayda babasını kaybettiğini dile getirerek, "Babamla beraber 12 sivil vatandaşımızı da sınır ötesinden atılan bir havanlarla kaybettik. Bugün burada 4'üncü yıl dönümleri. her sene aynı yerde anıyoruz. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde olduğu için bizim için farklı bir mana taşıyor. Yakınlarını, babalarını ve eşlerini kaybeden insanlar var" ifadelerinde bulundu.

Programa Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN