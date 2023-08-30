Mardin Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Belediye Başkanı Tatlıdede, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan, milletimizin birlik ve beraberlik içinde verdiği onurlu ve kahramanca mücadelenin sonucunda kazanılmış 30 Ağustos Zaferinin 101'inci yıl dönümünü kutlamanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Tatlıdede, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu, 101 yıl önce, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazarak, işgal güçlerini yurttan kovmak için bağımsızlık ateşini, Büyük Taarruz'u başlatarak yaktı. Anadolu insanının kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, topyekun verdiği onurlu bir mücadelenin eseri olan bu büyük zafer, Türk ulusunun kudret ve kahramanlığının bir göstergesi olmakla kalmamış, birlik ve beraberliğimizin ne kadar büyük ve sarsılmaz olduğunu da ortaya koymuştur. Tıpkı o gün olduğu gibi bu gün de tek yürek halindeyiz" şeklinde konuştu. - MARDİN