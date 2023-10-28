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Manyas'ta Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni düzenlendi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi. Törene, ilçe yöneticileri, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.