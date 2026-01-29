Mansur Yavaş: Zemin üstündeki suyumuz yüzde 30 olmadığı sürece sorun yaşayacağız

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Yüzde 1 suyumuz var, yüzde 1 yağış yok. Bunun sorumlusu Mansur Yavaş mı? İklim krizi var, yağmıyor. Şu andaki suyumuz da yüzde 1,40, bu kadar kar yağmasına rağmen. Ankara'da zemin üstündeki su yüzde 30 olmadığı sürece biz bunu yaşayacağız" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kocatepe Kültür Merkezi'nde Başkent Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen 'Gençlerin Gündemi: Söz Gençlikte, Başkan Yanında' programına katıldı. Programda, CHP İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Başkent Gençlik Meclisi üyeleri ve belediye bürokratları yer aldı. Yavaş, Ankara'daki metro projeleriyle ilgili, "Ulaştırma Bakanlığı'nın bize bildirilen 4 tane projesi vardı. Bir de havaalanı metrosu vardı. Ulaştırma Bakanlığı, 'Bunun projesini biz yaptık, yapımını da biz yapacağız' dedi. İş başına geldiğimizde baktık ki 4 metronun hiçbirisinin projesi yok. Şu anda 4 tane hattın tamamının projelerini yaptık ve Mamak'a da başladık. İnşallah öbürlerini de yapmaya başlayacağız. Bizden önce Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı 50 kilometreye yakın metro vardı. Ben 8 Nisan'da görevi devraldım, 28 Nisan'da da birdenbire bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çıktı. Eskiden, Mustafa Tuna döneminde metroları devrederken 'Bilet parasının yüzde 15'ini sizden alarak tahsil edeceğiz' derken, yani '20-30 yıl gibi bir sürede tahsil edeceğiz' derken, 28 Nisan 2019'da bir kararnameyle değişiklik yapıp bütçeden bize gelen paydan yüzde 5 kesmeye başladılar. Bugüne kadar 250-300 milyon ödememiz gerekirken tam 6 milyarın üzerinde parayı aldılar. 45 kilometre metronun hepsinin parasını ödemiş olduk. Şimdi Ulaştırma Bakanına sorsanız, 'Biz yaptık' diyor. Parası benden çıktıktan sonra kim yapıyor onu bilmiyorum yani. Dikmen ve Ovacık metrolarının da kendi kaynaklarımla görev sürem içerisinde en azından temellerini atmayı planlıyorum" diye konuştu.

'YARGILANACAKSAM ÇORBA DAĞITMAKTAN YARGILANAYIM'

Ücretsiz çorba dağıtımı ve sosyal yardımlara yönelik eleştirilere yanıt veren Yavaş, "Öğrencilerin metro çıkışında buz gibi havada o çorbayı eline alıp otobüse bindiklerini görüyorum. Sanayide özellikle İvedik, OSTİM gibi yerlerde erken işe gitmek zorunda kalan insanların metro çıkışında yine çorba aldıklarını görüyorum. Yani yargılanacaksam da çorba dağıtmaktan yargılanayım. Allah başka şeyde yargılanmaktan korusun hepimizi" ifadelerini kullandı.

'ŞU ANDAKİ SUYUMUZ DA YÜZDE 1,40'

Su kesintilerine ilişkin konuşan Yavaş, "Şu andaki mevzuata göre depo yapmak zorunlu. Normal deposu olanlarda hiçbir sorun olmadı. Biz rakamları verdik, Devlet Su İşleri bilmiyor. '1 milyon 240 bin metreküp ihtiyacı var Ankara'nın' dedi. Biz 1 milyon 350 bin verdik. Fakat onlar bilmiyorlar, son yıllardaki nüfus artışı, depremden gelenler vesaire, bizim şu anda kullandığımız 1 milyon 400-1 milyon 420'yi falan bulmaya başladı. Biz yüzde 98 su verdik, yüzde 2 eksik var. Zaten yazın su varken de veremediğimiz yerler var, basınç nedeniyle de çıkmıyor üst katlara. Oraların da hatları bu yıl inşallah bağlanacak, su sorunu olmayacak" diye konuştu.

Ankara'da büyük çoğunluğun su sıkıntısı çekmediğini söyleyen Yavaş, "Planlı su kesintisi yapılıyor. Ama evinde depo olanlar bunun ihtiyacını hissetmediler, bunu kabul etmek lazım. Siz şimdi açıklama yaptırmışsınız, '2050'ye kadar su problemini çözdük' diye. Peki, dönüp Devlet Su İşleri'ne 'Hani çözmüştünüz, ne oldu' diye sormayacak mısınız kimseye? Yüzde 1 suyumuz var, yüzde 1 yağış yok. Bunun sorumlusu Mansur Yavaş mı? İklim krizi var, yağmıyor. Şu andaki suyumuz da yüzde 1,40, bu kadar kar yağmasına rağmen. Ankara'da zemin üstündeki su yüzde 30 olmadığı sürece biz bunu yaşayacağız" açıklamasında bulundu.

'60 TON SUYLA ÇİM SULUYOR'

ASKİ'nin 2024-2054 yıllarını kapsayan Su Yönetimi Master Planı'na dikkat çeken Yavaş, kuraklık olmasa bile Ankara'nın 2029'da susuz kalabileceğini DSİ'ye bildirdiklerini söyleyerek, "Onlar bize yazıyla bildirmeden biz bir kova suyu alamıyoruz ki. Biz size şu kadar verebiliriz diye onlar tahsis ediyorlar. Yazdığımız yazılara cevap yok. Beklemişler, neyi beklediler onu bilmiyorum açıkçası. Bu artık Türkiye için ulusal bir problemdir. Orta Anadolu için daha büyük bir problemdir. Tasarruf yapmamız gerekiyor hep beraber. Suyu yüzde 10'un altında kullananlara yüzde 10 indirim yaptık. Bu arada belirlenen tondan fazla kullananlara daha pahalı yaptık. Bildiğiniz adam, gitti dava açtı. Şehri susuz bırakmak istiyor. Çünkü şehrin sadece yüzde 12'si, yani bu çok su kullananlar suyun yüzde 30'undan fazlasını kullanıyor. Hak mıdır arkadaşlar? Siz evinizde 8 ton kullanırken adam 60 tonu gidiyor çim suluyor, havuz dolduruyor. Müstahak mıdır bu? O televizyonda konuşanların hiçbirisi, 15 ton altında kullanmıyorlar. Ay ay baktık, yani 'tasarruf edin' demeden önceki neyse aynısını kullanıyorlar. Sorun hepimizin sorunu. Ben de tasarruf edeceğim onlar da edecekler. Hele bir tanesi ayda 34 ton kullanıyor, bahçe sulamak için. Başka türlü evde 34 ton kullanma ihtimali yok. Evet, sorumluluk hepimizin" dedi.