Mansur Yavaş'tan yerel seçim çıkışı: İddialıyım, adaylığım bugün yarın açıklanır

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ankara ve İstanbul için ayrı adaylar çıkaracaklarını açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iddialı bir yanıt verdi. Yavaş, "Ben iddialıyım. Dört buçuk yıldır çalışıyorum. Geçen gün memnuniyet anketi yayınlandı, Ankara'da memnuniyet yüzde 68. Adaylığım açıklanır herhalde bugün yarın, bekliyorum." dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yerel seçimde İstanbul ve Ankara için ayrı adaylar çıkaracaklarını açıklaması sonrası siyaset sahnesi hareketlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kenttekilerin yüzde 68'inin memnuniyet bildirdiğini vurgulayarak, "Ben iddialıyım. Dört buçuk yıldır çalışıyorum. Ankara halkı bu konuda bize onay veriyorsa devam ederiz. Adaylığım açıklanır herhalde bugün yarın, bekliyorum." dedi.

AKŞENER, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA RAKİP ÇIKARACAK

Yerel seçim öncesi parti ve liderlerin çalışmaları hızlandı. İttifak iddiaları kulisleri sallarken İYİ Parti lideri Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. Akşener böylece seçim döneminde beraber yürüdüğü Yavaş ve İmamoğlu'na sırtını dönmüş oldu.

"KENDİME GÜVENİYORUM"

Gözler bu 2 belediye başkanına çevrilirken ABB Başkanı Mansur Yavaş, önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin aday çıkarması halinde de kazanacağına güvendiğini belirten Yavaş, İsmail Saymaz'a şunları söyledi: "İddialıyım. Dört buçuk yıldır çalışıyorum. Ankara halkı bu konuda bize onay veriyorsa devam ederiz. Adaylığım açıklanır herhalde bugün yarın, bekliyorum. Henüz sayın genel başkanla yan yana gelebildiğimiz bir etkinlik olmadı. Açıklar diye düşünüyorum. Kendime güveniyorum. Çok farklı bir belediyecilik ortaya koyduk. Geçen gün memnuniyet anketi yayınlandı. Ankara'da memnuniyet yüzde 68." dedi.