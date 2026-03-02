Haberler

Mansur Yavaş: Hukuk kimseye karşı bir güç gösterisine dönüştürülemez

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında verilen tutuklama kararını eleştirdi. Yavaş, tutukluluğun istisna olması gerektiğini vurguladı ve hukuk sisteminin bir güç gösterisine dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin, "Hiç kimse hukukun üstünde değildir ama hukuk da kimseye karşı bir güç gösterisine dönüştürülemez" dedi.

ABB Başkanı Yavaş, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Biz en başından beri aynı ilkeyi savunuyoruz. Tutukluluk istisnadır. Esas olan yargılamanın tutuksuz yapılmasıdır. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan hakkında verilen tutuklama kararı da bu temel hukuk ilkesini bir kez daha açıkça zedelemiştir. Bir belediye başkanı çağrıldığında gider, ifadesini verir. Kaçma şüphesi olmayan, delil karartma ihtimali bulunmayan, görevini kamuoyu önünde sürdüren bir isme yönelik bu uygulamanın izahı kamu vicdanında karşılık bulmamaktadır. Hiç kimse hukukun üstünde değildir ama hukuk da kimseye karşı bir güç gösterisine dönüştürülemez. Unutulmamalıdır ki zarar gören yalnızca bir kişi değildir. Zarar gören demokrasiye olan güven, Türk milletinin iradesi ve hukuk devletinin itibarıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Nazi selamı' nedeniyle Tottenham'a ceza

"Nazi selamı" veren kulübün gözünün yaşına bakılmadı
Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı

Macron, Trump'ı sinirlendirecek kararı duyurdu: Daha fazla büyüteceğiz
Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi

Yaşanan kayıplar sonrası sessizliğini bozdu, yer yerinden oynadı!
Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı

Dün üsleri ABD'ye açtı, İran vurunca bugün geri adım attı
'Nazi selamı' nedeniyle Tottenham'a ceza

"Nazi selamı" veren kulübün gözünün yaşına bakılmadı
İran'ın vurduğu Aramco'da zararın boyutları ortaya çıktı

Aramco ağır yaralı! Hasarın boyutları uydu fotoğraflarında
Rus takımlarını men eden EuroLeague'den İsrail takımları için karar

Dünyanın gözünün içine baka baka yine İsrail'e kıyak geçtiler