Mansur Yavaş: Hukuk kimseye karşı bir güç gösterisine dönüştürülemez

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin, "Hiç kimse hukukun üstünde değildir ama hukuk da kimseye karşı bir güç gösterisine dönüştürülemez" dedi.

ABB Başkanı Yavaş, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Biz en başından beri aynı ilkeyi savunuyoruz. Tutukluluk istisnadır. Esas olan yargılamanın tutuksuz yapılmasıdır. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan hakkında verilen tutuklama kararı da bu temel hukuk ilkesini bir kez daha açıkça zedelemiştir. Bir belediye başkanı çağrıldığında gider, ifadesini verir. Kaçma şüphesi olmayan, delil karartma ihtimali bulunmayan, görevini kamuoyu önünde sürdüren bir isme yönelik bu uygulamanın izahı kamu vicdanında karşılık bulmamaktadır. Hiç kimse hukukun üstünde değildir ama hukuk da kimseye karşı bir güç gösterisine dönüştürülemez. Unutulmamalıdır ki zarar gören yalnızca bir kişi değildir. Zarar gören demokrasiye olan güven, Türk milletinin iradesi ve hukuk devletinin itibarıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı