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Kendisini eleştirenler için kullanmıştı! Mansur Yavaş, 'Sağlı Sollu' vuranları açıkladı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son zamanlarda belediyenin düzenlediği konserler üzerinden gelen eleştirilere, "Sağdan soldan vuruyorlar" ifadesiyle yanıt vermişti. Yavaş'ın bu ifadeleri "Muhalif gibi görünenler için" kullandığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilen Ebru Gündeş konseri için yüklü miktarda harcama yaptığı iddiaları günlerdir siyasetin gündeminin ana maddeleri arasında yer alıyor.

"SAĞLI SOLLU YAPIYORLAR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son bir hafta, on gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden, gerek, her türlü iddiaya başladılar saldırmaya. Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor" demişti.

"O AÇIKLAMA 'MUHALİF' GİBİ GÖRÜNENLER İÇİN"

Son olarak Mansur Yavaş, tv100'den Gürkan Hacır'a söz konusu ifadelerinin maksadını açıkladı. Yavaş açıklamasında, "O açıklama tartışmayı körüklemek isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki odakları, grupları, parti içinde sorun varmış gibi göstermeye odaklanan çevreleri, sabah akşam Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve kendini gündemden düşürmeyen kişileri ve 'muhalif' gibi görünen kişileri kapsamaktadır." dedi.

Kendisini eleştirenler için kullanmıştı! Mansur Yavaş, 'Sağlı Sollu' vuranları açıkladı
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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