Mansur Yavaş'tan "Kürtler size oy verir mi?" sorusuna iddialı yanıt: Gidin anketçilere sorun

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ilan etmesi gündeme bomba gibi düştü.

"KÜRTLER SİZE OY VERİR Mİ?"

Özdağ'ın bu çıkışı sonrası tüm gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş, İsmail Saymaz'a verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İsminin cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu belirten Yavaş, "Aday olmanız durumunda Kürtler size oy verir mi?" sorusunu da yanıtladı.

"GİDİN ANKETÇİLERE SORUN"

Kürt seçmenden oy alabileceğini belirten ve buna delil olarak da anketçileri işaret eden Yavaş, "Kürtlerin Mansur Yavaş'a oy verip vermeyeceğini gidin anketçilere sorun. Vallahi hiç anket yaptırmadım, Türkiye çapında. Çünkü böyle bir şeyim yok. Ama abone olduğumuz anketlere bakıyorum, rakamlar çok yüksek çıkıyor" dedi.

"HAYMANA VE BALA'DA ANKET YAPSINLAR"

Açıklamasının devamında Ankara'da Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgeler olan Haymana ve Bala'da anket yapılması çağrısında bulunan Yavaş, "Seçimden önceki ve şimdiki fikirlerini öğrenmek isterim. Belediye ve kamu hizmeti yaparken insanların rengi, cinsiyeti, inancı sizi ne ilgilendirir? Buna göre vergi almıyorsunuz ki. Sokakta aç gezen insanın partisi ne olabilir? Bana ne yani! Bir anne çocuğuna süt götüremiyorsa kimliği ve kişiliği kimi ilgilendirir, öyle değil mi? Ben öyle bakıyorum" ifadelerini kullandı.