Mansur Yavaş'tan "Kürtler size oy verir mi?" sorusuna iddialı yanıt: Gidin anketçilere sorun - Haberler

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Mansur Yavaş'tan "Kürtler size oy verir mi?" sorusuna iddialı yanıt: Gidin anketçilere sorun

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Son dönemlerde ismi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kürt size oy verir mi?" sorusuna "Kürtlerin Mansur Yavaş'a oy verip vermeyeceğini gidin anketçilere sorun" yanıtını verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ilan etmesi gündeme bomba gibi düştü.

Özdağ'ın bu çıkışı sonrası tüm gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş, İsmail Saymaz'a verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İsminin cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu belirten Yavaş, "Aday olmanız durumunda Kürtler size oy verir mi?" sorusunu da yanıtladı.

Kürt seçmenden oy alabileceğini belirten ve buna delil olarak da anketçileri işaret eden Yavaş, "Kürtlerin Mansur Yavaş'a oy verip vermeyeceğini gidin anketçilere sorun. Vallahi hiç anket yaptırmadım, Türkiye çapında. Çünkü böyle bir şeyim yok. Ama abone olduğumuz anketlere bakıyorum, rakamlar çok yüksek çıkıyor" dedi.

Açıklamasının devamında Ankara'da Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgeler olan Haymana ve Bala'da anket yapılması çağrısında bulunan Yavaş, "Seçimden önceki ve şimdiki fikirlerini öğrenmek isterim. Belediye ve kamu hizmeti yaparken insanların rengi, cinsiyeti, inancı sizi ne ilgilendirir? Buna göre vergi almıyorsunuz ki. Sokakta aç gezen insanın partisi ne olabilir? Bana ne yani! Bir anne çocuğuna süt götüremiyorsa kimliği ve kişiliği kimi ilgilendirir, öyle değil mi? Ben öyle bakıyorum" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Hamit Gündoğdu:

Kürtleri ayrı gibi göstermeniz boşa nafile. Seçimlere yaklaşırken bu ülkede yaşayanların fikir ve yapıları hep aynıydı ve sandığa da aynı şekilde yansıyacağını hep birlikte göreceğiz. Bu ülkede çok Kürt yönetici geldi ve gelecek hep birlikte destekledik bu öyle olacak.

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