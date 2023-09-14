Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararıyla ilgili soruya yanıt: Parti ve bölge ayırt etmeksizin herkesin oyuna talibim

İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'daki 4 milyon 200 bin seçmenin oyuna parti ve bölge ayırt etmeksizin talibim" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin '81 ilde aday çıkarma kararı' hakkında sorulan soruya " Ankara'daki 4 milyon 200 bin seçmenin oyuna parti ve bölge ayırt etmeksizin talibim" şeklinde yanıt verdi.

YAVAŞ'A İYİ PARTİ'NİN YEREL SEÇİM KARARI SORULDU

ABB Başkanı Mansur Yavaş'a, gazetecilerle bir araya geldiği kahvaltı programında, "İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'nda alınan 81 ilde aday çıkarma kararı hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusu yöneltildi.

"PARTİ VE BÖLGE AYIRT ETMEKSİZİN HERKESİN OYUNA TALİBİM"

Yavaş, yaptığı hizmetlerle konuşulmak istediğini belirterek, " Ankara'da şu an 4 milyon 200 bin seçmen var. Ne kadarı oy kullanır bilmiyorum ama ben hepsinin oyuna talibim. Parti ve bölge ayırt etmeksizin. Bizim her zaman söylemimiz şu olmuştur. Seçildikten sonra herkese eşit bir şekilde kimseyi ayırmadan hizmet edeceksiniz. Bu şekilde de beş yıla yakındır hizmet ettiğimizi düşünüyoruz" dedi.

"BELEDİYECİLİĞE FARKLI BİR BAKIŞ GETİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

2019 yılında seçimlere vaatlerde bulunarak girdiklerini kaydeden Yavaş, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlere icraatlarını anlatarak gireceklerine dikkat çekti. Yavaş, "Belediyeciliğe farklı bir bakış getirdiğimizi düşünüyoruz. Ankara halkının önüne çıkıp yaptığımız hizmetleri beğeniyorsanız eğer bize oy verin diyeceksiniz. Bunu da yaparken şu seçmen bu seçmen diye ayırmadan 4 milyon 200 bin seçmene hizmet ettiysek şimdi de hepsinden oy istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.