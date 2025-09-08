Mansur Yavaş'tan İstanbul Valiliği'ne CHP tepkisi: Hangi karar buna dayanak olabilir?

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla görevden alındı. Söz konusu kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı'nda Gürsel Tekin, il binasına gideceğini açıklamasının ardından gerginlikler başladı.

VALİLİK EYLEM YASAĞI GETİRDİ

İstanbul Valiliği CHP'nin çağrılarının ardından 6 ilçede 3 gün süreyle eylem yasağı getirirken; CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası'nın önünde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman partililer ve polis arasında gerginlikler yaşandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polisle CHP'liler arasında yaşananlara tepki gösterdi.

"HANGİ KARAR BUNA DAYANAK OLABİLİR?"

İktidara tepki gösteren Yavaş, "Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Hangi karar buna dayanak olabilir?" diye sordu.

Mansur Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Söylemekten vazgeçmeyeceğim: Demokrasi, ancak hukukun üstünlüğü ve temel hakların güvence altına alınmasıyla anlam kazanır. Hukuk devleti ilkesi; devletin tüm organlarının keyfilikten uzak, anayasa ve yasalarla bağlı şekilde hareket etmesini zorunlu kılar.

Gerçek bir demokraside; yargı bağımsız, basın özgür, vatandaş hakları ise dokunulmazdır. Unutulmamalıdır ki; hukuk devleti olmadan demokrasi, demokrasi olmadan da hukuk devleti var olamaz. Ne yazık ki Türkiye, bu evrensel görüntüden hızla uzaklaşmaktadır. Adalet istisnasız herkese lazım, unutmayalım!"