Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
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İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin yorumda bulundu. Yavaş "Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanırken "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"İFADELERİN HEPSİ SUÇLAMALAR KAMUYA YAYILDI"

İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da tepki gecikmedi.Yavaş gazetecilere yaptığı açıklamada "Saat 6.5'a kadar bekledik. Hem işin uzaması hem de burada oy kullanmak için yola çıktık. Hiç uyumadan geldik haberi de şimdi aldık. Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz. Çünkü yargılama esnasında gördük ki soruşturmanın gizliliği kavramı var, ancak oradaki ifade adeta beş dakika sonra bütün Türkiye'ye servis yapıldı. İfadelerin hepsi suçlamalar kamuya yayıldı. Bunların gizli olması lazımdı.

"YABANCI SERMAYE ÇIKMAYA BAŞLADI"

Bir diğer konu avukatların ulaşamadığı suçlamalara TV'den izledik bu da işin ne kadar siyasi olduğunu ortaya koyuyor. İmamoğlu'nun engellenmesi ülkemiz adına utanç verici. Dünyada da yayınlar yapıldı Türkiye'deki demokrasi ve hukuk sistemi sorgulanmaya başlandı. Bu daha fazla yoksulluk olarak bize döndü. Bu bir kötülüktür. Yabancı sermaye çıkmaya başladı. Kayyum atanmamasına sevindim.

"ARTIK BU ÜLKE RÖVANŞ HUKUKUNDAN KURTULMALI"

İddianame yok ortada iddialar var sadece. Gizli tanık iddialarına dayanan. Şöyle bir soru olabilir mi, şu şahısla çok konuşmuşsunuz… Kaldı ki bir kısmı da incitici, ailenizde terörle iltisaklı bir kimse var mı? Varsa görürsünüz zaten! Bunlar nasıl sorular! Artık bu ülke rövanş hukukundan da kurtulmalı. Tarafsız davranacak yargı sisteminin kurulması lazım" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

gücün bir kişinin elinde olduğu toplumların başına ne geldiğinini öğrenmek isteyen tarih kitaplarını açsın geçmişte fazla uzağa gitmeden okusun veya etrafındaki ülkelere baksın Atatürk o yüzden Cumhuriyeti şimdi işlevsizleştirilen meclisi kurmuştu o bilmiyormuydu diktatörler padişahlar gibi ülkeyi yönetmesini ama yapmadı demokrasiyle yönetilsin diye Cumhuriyeti kurdu

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Haber YorumlarıMehmettt:

Ankara incelenmeyecek mi acaba?

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Haber YorumlarıÖmer Coşkun:

Kendisine gun dogdu cumhurbaskani adayim diyecek

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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Ülkede icinden gecmedikleri bişey bırakmadılar .Ülkenin bütün kaynakları onlara hizmet ediyor.

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