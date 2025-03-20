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Mansur Yavaş'tan hakkında soruşturma başlatılacağı iddiasına yanıt

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Uluslararası bir fuar için Tayvan'da bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatılacağı iddialarına yanıt verdi. Havalimanı çıkışında konuşan Yavaş "Hakkımda herhangi bir soruşturma yok. Hukuk herkese lazım, Hukuk dışına çıkanları şunu söyleyebilirim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Arnavutluk Kararı var bu kararı dikkate alsınlar" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş fuara katılmak için gittiği Tayvan'dan sabaha karşı döndü. Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Yavaş hakkında soruşturma başlatılacağı iddialarına "Hukuk dışına çıkanları şunu söyleyebilirim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Arnavutluk Kararı var bu kararı dikkate alsınlar" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'DEKİ YARGIYA GÜVENİN AZALDIĞINI SÖYLÜYORLAR"

Konuşmasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili değerlendirmeyle başlayan Yavaş; "Yargı bağımsız ve tarafsız diyoruz ama bir takım kalemler ve yorumcular olacakları birkaç gün önceden söylüyorlar. Avukatın ulaşamadığı bu bilgilere nasıl oluyorsa bu yorumcular ulaşıyor ve ertesi gün de bu olaylar gerçekleşiyor. Burada yargının tarafsız ve bağımsız davrandığını söylemek mümkün değil. Hukuk herkese lazım. Siyasallaşmış bir yargı ülkeye zarar verir. Ben uçaktan gelirken dünya gündemine de baktım bütün dünya bunu konuşuyor. Türkiye'deki yargıya güvenin azaldığını söylüyorlar.

"BİZ YARGIYA DA GÜVENMEYECEKSEK NEYE GÜVENECEĞİZ"

Böyle bir ülkede kimse ticaret de yapmak istemez, ilişki de kurmak istemez. Dolayısıyla bir an önce parlamenter sisteme dönüş, tarafsız ve bağımsız yargının sağlanması gerekiyor.Biz yargıya da güvenmeyeceksek neye güveneceğiz.

"KORKTUĞUMUZ BİR ŞEY YOK AMA..."

Kendisi hakkında da soruşturma başlatılacağı iddialarıyla ilgili Yavaş, şunları söyledi; "Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, hakkımda 109 tane şikayet yapıldı, 101 tanesi mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerinin de kapatılacağına eminim. Hakkımda hiçbir soruşturma yok. 1999 yılından itibaren belediye başkanlığı dönemlerinden bugüne herkes banka hesaplarımı inceleyebilir.

AİHM'İN ARNAVUTLUK KARARINI HATIRLATTI

Korktuğumuz bir şey yok ancak bu iddialara bakarsanız yeni bir sapık bulunup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimalleri var gibi geliyor bana. Yoksa da televizyonlardan konuşmasınlar herkesin ailesi var. Sadece şunu hatırlatmak istiyorum; hukuk dışına çıkanlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Arnavutluk kararı var. Bunu herkes dikkate alsın."

Mansur Yavaş'tan hakkında soruşturma başlatılacağı iddiasına yanıt
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (46)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Al birini vur ötekine. Konser veriyoruz diye kamunun katrilyonlarini çaldılar bunlar da. Sorunca bir de haberim yok dedi. Niye baskansin öyleyse. Tabi biz de maliz ya, 81 milyonun mor ve ötesine ödendiğine inandık. 3/5 milyonu şarkıcıya gerisi cebe. Yazıklar olsun. Dürüst olsa zaten CHP de yer almaz

Yorum Beğen437
Yorum Beğenme679
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Haber YorumlarıHakan Demir:

ulan sizin bakanınız dezenfektan dan trilyonlrı götürdü sesiniz neden çıkmadı hayırdır , 25 senedir ülkeyi CHP mi soyuyor trol

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yanıt6
Haber YorumlarıMihlari:

tabi bizde malız ya yazmışsın, sonuna kadar arkandayım badebıyıklım... ilk defa doğruları yazmışsın...

yanıt2
yanıt4
Haber Yorumlarıcihan yigit:

Mansur ağa,burası Türkiye işinize göremi yargı görevini yapacak,parti içinde birbirinizi şikayet ediyonuz,bırakın,ali cengiz oyunlarını, hani şeffaf belediyecilik diyerek hava gazi yapıyordunuz,milletle dalga geçmeyin, Yâşasın Adalet

Yorum Beğen365
Yorum Beğenme550
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Haber YorumlarıHakan Demir:

adalet herkese trol , akp akkaşıköı soruşturma açılmıyor hayırdır , dezenfektan satmadınız mı bu millete bakanınız ruhsat pekcar , Kızılay çadır satmadımı bu millete

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

hoşt la

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıYILDIZ:

Cumhur başkanı olması gereken tek ADAM...

Yorum Beğen361
Yorum Beğenme221
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Haber YorumlarıCelal Koca:

Yemedinse bir halt yargı dan ama diyerek korkun olamaz

Yorum Beğen206
Yorum Beğenme364
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Haber YorumlarıÖmer:

BU ÜLKEDE BAŞKOMUTAN NE EMREDERSE O YAPILIR. HERKES BAŞKOMUTANA BAĞLIDIR. BAŞKOMUTAN BAĞIMSIZDIR.

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme438
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Haber YorumlarıHakan Demir:

başkomutan bağımsız değildir , öyle canı ne isterse onu yapmaz monarşi yok bu ülkede bakıcamız işinize, burası kimsenin babasının ülkesi değil , trol maaşın ne kadar b

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