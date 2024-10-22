Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert tepki: Millet de tarih de bunu affetmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Bahçeli "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'TAN TEPKİ GECİKMEDİ

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken açıklamalara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da tepki gecikmedi.

"BU ÜLKEDE BARIŞIN HAKİM OLMASI EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ AMA..."

Yavaş, "Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir. Millet de tarih de bunu affetmez" ifadelerini kullandı.