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Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert tepki: Millet de tarih de bunu affetmez

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert tepki gösterdi. Yavaş "Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir. Millet de tarih de bunu affetmez" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Bahçeli "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'TAN TEPKİ GECİKMEDİ

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken açıklamalara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da tepki gecikmedi.

"BU ÜLKEDE BARIŞIN HAKİM OLMASI EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ AMA..."

Yavaş, "Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir. Millet de tarih de bunu affetmez" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert tepki: Millet de tarih de bunu affetmez

Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert tepki: Millet de tarih de bunu affetmez
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (8)

Volkan Cetin:

Bir MHP li olarak Allaha havale ediyorum bahçeli seni sen bunadıkca saçmalıyorsun hemen defol

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yanıtYanıtla
Orhan Demir:

Bahceli yakinda gidici ya, öbür tarafta fetöyü yalniz birakmamak icin AH alip gitmek istiyor herhalde

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Emre Can:

Seçimde oy uğruna aponun posterleri altında miting yapmayı iyi biliyordunuz. şimdi milliyetçi mi kesildiniz. haram olsun verdiğim oy

16
6
yanıtYanıtla
VAHAP:

Bahçeli'nin konuşmasından sonra herkes köpek dişini göstermeye başladı

8
5
yanıtYanıtla
Yasar Unal:

Anladılar DEM'i yanlarına almadıkları takdirde bir daha seçim kazanamayacaklarını. Stepne ya da yama partisi üzerinden zemin yoklaması yapıyorlar kanaatimce.

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Ilhan Celepci:

Bunlar demle kolkola gezerken iyimi mahsur efendi senin partin demleniyordu tarih dizide unutmayacak çakma milliyetçi

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Tekin Avci:

Siyasete yas siniri ve sağlık raporunu şartı gelsin ehliyete var vasifsiz işe girerken var ülke yönetmeye talip olanlar komisyon sağlık raporuna tabi tutulsun

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Tekin Avci:

Yakında seçimi ihtimali çok yüksek gibi duruyor 40 yıllık siyasi hayatını sıfırlamak nasıl olur adlı calisma

2
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