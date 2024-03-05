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Mansur Yavaş: Seçim nedeniyle ilk defa afişlere fotoğraflarım basıldı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Bala Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, seçim nedeniyle ilk defa afişlere fotoğraflarının basıldığını ve masraflarının il başkanlığı tarafından karşılandığını belirtti. Yavaş ayrıca, görev süresince yapılan ihaleleri canlı yayınladıklarını ve vatandaşların harcamaları rahatlıkla görebildiğini ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Seçim nedeniyle ilk defa afişlere fotoğraflarım basıldı. Bütün masrafları il başkanlığı ödüyor." dedi.

Yavaş, CHP Bala Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Yavaş, görevi süresince ihaleleri canlı yayınladıklarını, vatandaşın nereye, ne kadar harcandığını rahatlıkla görebildiğini söyledi.

Kendi fotoğrafının 5 yıl boyunca Ankara'nın hiçbir yerinde olmadığını dile getiren Yavaş, "Seçim nedeniyle ilk defa afişlere fotoğraflarım basıldı. Bütün masrafları il başkanlığı ödüyor. Başka belediye başkanları gibi kendi reklamımı yapmak için sizlerden aldığı parayı asla kullanmadık." diye konuştu.

Bala-Gölbaşı arasına yeni EGO hattı açtıklarını belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"49 köye ücretsiz internet, 42 köye yangın söndürme tankeri verdik. 36 mahallemizde asbestli su borularını tamamen yeniledik. 55 mahallede 205 bin metre yeni içme suyu döşedik, 10 mahallemizin kanalizasyon sorununu çözdük, 3 mahallede de devam ediyor. Tepeköy ve Karadalak İçme Suyu Arıtma Tesislerinin kapasitesini artırıyoruz, çalışmalar tamamlandıktan sonra 45 mahallemizin tamamının suyunu çoğaltmış olacağız. Ankara su temininde Kızılırmak Sistemi 2. merhaledeki 1. kademe iletim hattını da yapıyoruz."

Kaynak: AA / Politika

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