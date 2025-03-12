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Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var

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Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı verdi. Yavaş, "Artık 23 yıldır halktan kopuk bu iktidarı göndereceğiz. Tek bir amacımız var, artık halktan kopmuş bu iktidardan kurtulmak." dedi.

CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı yarışına katılmayacağını daha öncesinde açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, zaman zaman ilginç açıklamalar yapıyor. Günü geldiğinde duruma göre karar vereceğini söyleyen Yavaş'ın aday olma ihtimali tam olarak ortadan kalkmazken, bir kez daha dikkat çeken bir çıkış yaptı.

MANSUR YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA DESTEK MESAJI

Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı verdi. Yavaş şunları söyledi: "Eğer Ekrem Başkanın başına siyasi kumpaslar kurulursa, bütün ülke bilmelidir ki, en başta yanında ben olacağım" diyen Yavaş "Tek bir amacımız var, artık halktan kopmuş bu iktidardan kurtulmak.

"EN BAŞTA BEN EKREM BAŞKANIN YANINDA OLACAĞIM"

Birinin ayağının takılmasından fırsat bekleyecek alçaklık edecek insanlardan değiliz. Eğer Ekrem Başkanın başına siyasi kumpaslar kurulursa, bütün ülke bilmelidir ki, en başta yanında ben olacağım. Bunu bütün kamuoyuna saygıyla açıklıyorum.

"AMACIMIZ HALKTAN KOPMUŞ BU İKTİDARDAN KURTULMAK"

Bizden herhangi bir şekilde ayrılık ve kavga bekleyenler avcunu yalayacak. Biz bir ve beraber sık sık yan yana gelmek süratiyle en doğruyu yapacağız. Ve artık 23 yıldır halktan kopuk bu iktidarı göndereceğiz. Tek bir amacımız var, artık halktan kopmuş bu iktidardan kurtulmak."

Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Bu soytari ne diyor yine

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

böyle hedef mi olur? sonra nolacak, ne vaad ediyonuz, planınız ne, sorunları nasıl çözeceksiniz, ne yapacaksınız onu da söyleyin

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Haber Yorumlarıtunaboylu:

Zaten ülkedeki fiyatlar uçmuş durumda eğer iktidar seçimi kaybetmez ve yeniden kazanırsa artık 1 ramazan pidesi 100 tl olur maaşlarda 100 bin tl olur kiralarda 80 bin tl olur yani enflasyon yükseliş devam eder gider ama yeni biriyle yeni bir iktidar ile yeni umutlar ortaya çıkabilir. Eski iktidarı denedik ve gördük bu kez yeni birini denesek nolucak millet? eski iktidar kazanınca napacaklar belli ama yeni kişi ekrem imamoğlu yeni kanunlar çıkartırsa yeni bir Türkiye ile belki ülkemiz düzelir

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Haber YorumlarıENGiN:

Tasmasını geri takmış

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

23 yıldır konuştukları hep aynı. sanki bir yıllık iktşdarmış gibi şunu yaoacagız bunu yapacagız bugüne kadar niye yapmadınız. tek parti dediniz oldu. başkanlık dediniz oldu. sonuç. asgari üçretli bşr günlügüne bir kilo et alamıyor. emekli bir kilo oeynir alamıyor

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bulunmadığı ve şaştı ile not alalım. Bakin öyle bir takdik uyguluyor ki! Üzerime gelmesinler diye. Bence de çok hakkıdır. CHP nin kendisi yapan bu konuyu gündeme taşıyan. Ben hep söylüyorum ekonomi büyük sıkıntı. Bu EKONOMİ ekibi ile bu işler olmaz. Sayın Cumhurbaşkanım in bu işe el atması gerekiyor. Ülkemizin CHP ve böyle bir ekonomini ekibi ile KAYBEDECEK TEK BİR DAKIKASI YOKTUR. Mansur başkan akıllı borpolitika izliyor. Yazın bekleyin. Ne kumpası işiniz gücünüz bu. 23 yıl halk seçmiş.

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