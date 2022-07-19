Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu ile fotoğrafını paylaştı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz - Haberler

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Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu ile fotoğrafını paylaştı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz

Haberler.com - Politika
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"Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" için kamera karşısına geçen Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Yavaş, usta oyuncuyla çektirdiği fotoğrafa "Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz" notunu düştü.

Hayranları tarafından merakla beklenen 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin çekimleri başladı. Oyuncular, okuma provasının ardından setteki ilk gün için Ankara'da bir araya geldi.

YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenomen dizide Behzat Ç. karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan Yavaş, Beşikçioğlu'yla çektirdiği fotoğrafa "Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz" notunu düştü.

İşte Yavaş'ın o paylaşımı;

Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu ile fotoğrafını paylaştı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz

Haberler.com - Politika

Erdal Beşikçioğlu Mansur Yavaş Magazin Politika Güncel Haberler

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