Mansur Yavaş ellerindeki son veriyi paylaştı: Kılıçdaroğlu yüzde 47.42 ile önde

Türkiye genelinde oy sayma işlemleri devam ederken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kameralar karşısına geçti. Seçimlere ilişkin ellerinde olan son verileri paylaşan Yavaş, "192 bin 169 sandıktan 91 bin 913 sandığın sonucu geldi. Sayın Genel Başkanımız yüzde 47.42 oyda. 11 milyon 428 bin 512 oy bize intikal eden. Sayın Erdoğan yüzde 46.80, 11 milyon 278 bin 773 oy almış şu ana kadar." dedi.

13. Cumhurbaşkanı veTBMM 28. Dönem Milletvekilleri seçimlerine yoğun bir katılım gerçekleştirildi. Oy sayma işlemi hızla devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir kez daha kameralar karşısına geçti. İki isim seçimlere ilişkin ellerinde olan verilere göre son durumu paylaştı.

"MİLLETİ MANİPÜLE EDEREK KİMSE SENARYOLAR GELİŞTİRMESİN"

Hükümetin düşüşte olduğunu belirten İmamoğlu, "İtidalli açıklamaları saygıyla karşılıyoruz. Olgun ve sağlıklı mesajlar verilmesi elbette bizi mutlu ediyor. Belli bir saatte çıkıp seçimi kazandık diyen bir anlayışla mücadele ettik birçok seçimde. O bakımdan biz şerbetliyiz sürece. Moralinizi bozmayın. İttifakımızın her lideriyle sağlıklı bir bağlantı içerisindeyiz. Önümüzdeki verileri hükümetin ciddi bir düşüşte olduğunu gösteriyor. Milleti manipüle ederek kazanmak adına kimse senaryolar geliştirmesin" dedi.

"İLK TURDA BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Seçime ilişkin son durumu paylaşan Yavaş ise, "192 bin 169 sandıktan 91 bin 913 sandığın sonucu geldi. Sayın Genel Başkanımız yüzde 47.42 oyda. 11 milyon 428 bin 512 oy bize intikal eden. Sayın Erdoğan yüzde 46.80, 11 milyon 278 bin 773 oy almış şu ana kadar. Sayın Sinan Ogan yüzde 5.33, 1 milyon 283 bin 775 oy almış. Bunların içinde İstanbul, Ankara ve İzmir'in büyük oranda sonuçları gelmedi. Bu üç kentte öndeyiz. Bize gelen sandık oranı yüzde 51 civarında. İlk turda biteceğini düşünüyoruz. Bir iki saat içinde Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50'nin üzerine çıkacağını ön görüyoruz." ifadelerini kullandı.