Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na büyük vefa! "Adaylık" sorusuna verdiği yanıt çok konuşulacak

Oğuzhan Uğur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz." diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili verdiği yanıtı paylaştı. Uğur, Yavaş'ın, "Aday olmanızı isteyen çok, düşünmüyor musunuz?" sorusuna, "Kemal bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o" yanıtını verdiğini belirtti.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmalar, seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasıyla birlikte iyice alevlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor.

"ASLA ÖNÜNE GEÇMEM"

Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Oğuzhan Uğur, Mansur Yavaş'la yaşadığı adaylık diyaloğuna yer verdi. Yavaş'ın, asla Kılıçdaroğlu'nun önüne geçmeyeceğini söylediğini belirten Uğur şu ifadeleri kullandı: "Mansur Beye "aday olmanızı isteyen çok, düşünmüyor musunuz?" diye sorduğumda bana, "Kemal bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o" demişti. Tek kamera yokken…Bu samimiyete ve vefaya pek az şahit olduk cidden. Kendisi madem açıldı, ben de döküleyim dedim."

"İNŞALLAH AÇILIŞA CUMHURBAŞKANI OLARAK TEŞRİF EDERSİNİZ"

Öte yandan Kemal Kııçdaroğlu ve Mansur Yavaş, Ankara'da Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Adet Parkın Temel Atma ve Açılış Töreni'nde bir araya gelmişti. Konuşmasında Kılıçdaroğlu'na övgüler dizen Yavaş, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz." demişti. Bu sözlerin ardından açılışa katılanlar ayağa kalkarak uzun süre alkışlamıştı.