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Mansur Yavaş mazbatasını aldı: Bize engel olan başkanları halk cezalandırdı

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde yüzde 60.44 oy oranıyla tekrar seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını aldı. Mazbata töreninde konuşan Yavaş, kendilerine engel olan belediye başkanlarıyla ilgili "Ankara halkı onları cezalandırdı." dedi.

"AYNI ŞEKİLDE HİZMET EDECEĞİZ"

Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, kızları ve torununun da bulunduğu mazbata töreninden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yavaş, 5 yıllık hizmetinin ardından güvenini gösterdiği için Ankara halkına ve parti teşkilatına teşekkür etti.

Hesap verebilen, şeffaf, ortak akılla hareket eden sosyal belediyeciliğe aynen devam etmek istediklerini kaydeden Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şükür Ankara yüksek bir oyla güvenini belirtti. Bizim 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' adını verdiğimiz belediyeciliği tescilledi. İnşallah bundan sonra da bize güvenenlerin başını eğdirecek hiçbir işin içinde olmadan aynı şekilde Ankara halkına hizmet edeceğiz. Seçilen belediye başkanlarımızla birlikte Ankara'yı, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekliyle ve dünya başkentleriyle yarışır bir başkent yapmak ana hedefimiz olacak."

"BİZE ENGEL OLANLARI ANKARA HALKI CEZALANDIRDI"

CHP'nin belediye meclisinde çoğunluğu elde etmesinin ardından ilk olarak hangi projeleri hayata geçireceği sorulan Yavaş, "Bekleyen mesela Tatlar Artırma Tesisi gibi çok önemli işlerimiz bekliyor. İnsan sağlığını önceleyen projeler olacak. Bize engel olan belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerinde şikayet ettim. Şu anda hiçbirisi belediye meclisinde değil, Ankara halkı onları sandıkta cezalandırdı." yanıtını verdi. Yavaş, yeni seçilen belediye başkanlarına Ankara'ya beraber hizmet etme çağrısında bulunacağını da söyledi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Mansur Yavaş Ankara Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Ahmet Aydın null:

Of ya bıktık artık yeter bu boş haberlerden iş yap icraat göster bosver senden önceki ne yaptı yaptığın cezasını ödediler şimdi sen icraatlarını göster

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Can null:

İcraat göstermeye hiç gerek yok sizin gibi mallara anlamazsınız ötede otla sen

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