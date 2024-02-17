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Mansur Yavaş, alanda toplanan kalabalığa Erdoğan'la özdeşleşen cümle ile hitap etti

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Seçim çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın alanda hitap ettiği kalabalığa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" cümlesiyle hitap etmesi dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mansur Yavaş, çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Yenimahalle'de vatandaşlara hitap eden Yavaş, alanda toplanan kalabalığa hitap ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen cümleyi kullandı.

"BİR RABİA İŞARETİ EKSİKTİ"

Cemevi açılışında alandakilere hitap eden Yavaş, konuşmasını bitirirken "Bir olacağız, iri olacağız, diri olmaya devam edeceğiz, hep birlikte Türk milleti olacağız" ifadelerini kullandı. Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran videonun altına "Bir Rabia işareti eksikti" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Mansur Yavaş Politika Haberler

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Yorumlar (3)

Serkan Keleş:

Baktılar bu tutuyor bide burdan yürüyelim diyorlar :)

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Hsn:

Bence imamoğlundada,mansur yavaştada içten içe bir Erdoğan hayranlığı var

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golebicemarti golebicemarti:

Baktılar ki hiç ''Aş, İş, Demokrasi, Adalet'' talep eden yok, hamaset işe yarıyor biz de bari aynı yolu takip edelim demişlerdir. Saygılarımla.

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