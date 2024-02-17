Mansur Yavaş, alanda toplanan kalabalığa Erdoğan'la özdeşleşen cümle ile hitap etti

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mansur Yavaş, çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Yenimahalle'de vatandaşlara hitap eden Yavaş, alanda toplanan kalabalığa hitap ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen cümleyi kullandı.

"BİR RABİA İŞARETİ EKSİKTİ"

Cemevi açılışında alandakilere hitap eden Yavaş, konuşmasını bitirirken "Bir olacağız, iri olacağız, diri olmaya devam edeceğiz, hep birlikte Türk milleti olacağız" ifadelerini kullandı. Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran videonun altına "Bir Rabia işareti eksikti" şeklinde yorumlar yapıldı.