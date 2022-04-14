Mansur Yavaş'a 'Mecbur muyuz Diyarbakırlıyı seçmeye' dediği eski miting görüntüleri soruldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı, son günlerde Zafer Partisi Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı adayımız Yavaş'tır" açıklaması ile gündeme geldi. Eski bir MHP'li olan Yavaş, Özdağ'ın açıklamalarından rahatsızlık duyduğunu belirtirken belediye başkanlığı görevini yürütmekten büyük keyif aldığını söyledi.

"KÜRTLERİN YAVAŞ'A OY VERİP VERMEYECEĞİNİ ANKETÇİLERE SORUN"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Yavaş, Kürt seçmenden oy alıp alamayacağı yönündeki söylemlere de değindi. Yavaş, "Ortada fol yok, yumurta yok. 'Biz işimize bakıyoruz' diyoruz. Yine de sağlı sollu saldırı başladı şimdiden. Dün OdaTV'de bir şeyler çıkardılar. (Yavaş'ın eski miting konuşmasının kaydı) Üstelik OdaTV'de yayınlanan görüntüleri daha önce Beyaz TV'de Melih Gökçek yayınlattı. Düşünün artık, nereden nereye geldik. Aynı görüntüler yerel seçimde de gündeme gelmişti. Durduk yere ismim üzerinden böyle yorumlar yapılması doğru değil. Kürtlerin Mansur Yavaş'a oy verip vermeyeceğini gidin anketçilere sorun. Vallahi hiç anket yaptırmadım, Türkiye çapında. Çünkü böyle bir şeyim yok. Ama abone olduğumuz anketlere bakıyorum, rakamlar çok yüksek çıkıyor." dedi.

MİTİNGDEKİ KONUŞMASI SIK SIK GÜNDEME GETİRİLİYOR

Yavaş geçmiş yıllarda Beypazarı'nda düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşma ile büyük tepki çekmişti. Yıllardır sürekli gündeme getirilen videoda Yavaş, adaylardan bahsederken "Birinci sıradaki Ağrılı, ikinci sıradaki Diyarbakırlı, üçüncü sıradaki Mardin Derikli. Ne yapılmak isteniyor? Mecbur muyuz Ağrılıyı seçmeye, Diyarbakırlıyı seçmeye? Hasan Hüseyin Ceylan uğruna Ağrı'ya, Mardin'e hizmet edecek insanları meclise gönderemeyiz. Kendileri broşür dağıtıyorlar. Zaten altıyı çıkartmışlar şu anda. Niye oy istiyorsunuz Beypazarı'ndan o zaman? Mecliste ülkücüler olmazsa, köpeksiz köyde değneksiz dolaşır gibi dolaşacaklar. Asla müsaade etmeyeceğiz. Bakınız, vereceğiniz oyların nereye gideceğini iyi hesap edin." demişti.