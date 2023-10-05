Manisa'da terör propagandası yapan şüphelilerden biri tutuklandı

Manisa'da terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Manisa'da terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve El Kaide'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.