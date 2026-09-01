Haberler

Manisa'da Birlik ve Kardeşlik Yemeği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Ağrılılar Derneği'nin düzenlediği yemekte konuşan AK Parti'li Akkal, Terörsüz Türkiye sürecinin af olmadığını, birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı. Diğer konuşmacılar da milli dayanışma ve kardeşliğin önemine dikkat çekti.

Manisa Ağrılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Birlikte Türkiye, Birlikte Gelecek" temasıyla Milli Birlik ve Kardeşlik Yemeği gerçekleştirildi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa katılan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Terörsüz Türkiye sürecinin af ya da pazarlık süreci olmadığını ifade ederek, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

Ülkenin birlik ve beraberliğini hedef alan girişimler olduğunu belirten Akkal, "Yüzyıllardır birlikteliğimizi kıskanan dış güçler, Türkiye üzerine ciddi oyunlar oynamış, önce sağcı solcu, sonra Alevi, Sünni demişler, o da olmayınca Türk, Kürt demişler, insanımızı birbirine kırdırmaya çalışmışlar." dedi.

AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut ise Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un milli birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi amacı taşıdığını belirtti.

MHP İl Başkanı Nurullah Savaş da Terörsüz Türkiye süreciyle kaynakların kalkınma, yatırım ve çocukların eğitimine daha fazla aktarılabileceğini söyledi.

Türkiye Ağrılılar Konfederasyonu Genel Başkanı Şerafettin Öztürk ise geçmişten dersler alarak geleceğe bakılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu

Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi

Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi
Pezeşkiyan’ın masasında görünce Aliyev dayanamadı! Türkçe diyaloğu güldürdü

Pezeşkiyan’ın masasında görünce dayanamadı! Türkçe diyalog bomba
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem! Etiketleri değiştirip yeniden satacaklardı

Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
'İşte Türkiye' dedirten görüntü

"İşte Türkiye" dedirten görüntü
'Para var huzur var' dedirten görüntü! İçinden Osimhen çıktı

"Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı

Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı

Süpersin Arda! Ağzından çıkan her kelime hayran bıraktı