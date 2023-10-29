Manisa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

MANİSA'da cumhuriyetin 100'üncü yılı düzenlenen törenle kutlandı. Törende jandarma komandoların gösterisi büyük alkış aldı.

Manisa'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Manisa Valisi Enver Ünlü'nün makamında tebrikleri kabulü ardından, Şehzadeler ilçesindeki Manisa Valiliği önünde resmi tören düzenlendi. Törene Vali Ünlü'nün yanı sıra, CHP Genel Başkan Adayı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İyi Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediyesi Başkanı Mehmet Çerçi, STK temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Ünlü, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törende, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ekibinin silahlı gösterisi, ilgi gördü. 'Bir eserdir Cumhuriyet' gösterisi ardından kutlama programı geçit töreni ile son buldu.(DHA)