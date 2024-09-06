Bakan Uraloğlu Gediz Köprülü Kavşağını İnceledi
Manisa'da Bakan Uraloğlu, Gediz Köprülü Kavşağı'ndaki incelemeleri sonrasında medya mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yapılan çalışmalar ve projenin önemi hakkında bilgi veren Uraloğlu, ulaşımın geliştirilmesine dair hedeflerini aktardı. Ziyaret sırasında, köprünün trafiği nasıl rahatlatacağına dair detaylar paylaşıldı.
MANİSA Bakan Uraloğlu, Gediz Köprülü Kavşağını incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu (Ek görüntü eklendi)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika