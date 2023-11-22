Mamak Belediyesi Meclis Salonu'nda Dünya Çocuk Hakları Günü ve Filistin'deki çocuk katliamları konuşuldu

Mamak Belediyesi Meclis Salonu'nda çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü ve Filistin'de yaşanan çocuk katliamları gündemiyle bir araya geldi.

Mamak Belediyesi Çocuk ve Genç 2023-2024 yılı 1. dönem 2. oturumu Meclis Salonu'nda yapıldı. Gündemde Dünya Çocuk Hakları Günü ve Filistin'de yaşanan çocuk katliamları yer aldı. Oturumlarda Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği acımasız saldırıların bir an önce durması istendi.

Çocuk Meclisi Başkanı Nehir Alkol yaptığı konuşmada, "Çocuk hakları, tüm çocukların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir. Bu haklar, çocukların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde büyümelerini ve gelişmesini sağlamak için vardır. Çocuk hakları, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile belirlenmiştir. Bu sözleşme, dünyanın her yerindeki tüm çocukların sahip olduğu haklarını ve bu hakların nasıl korunacağını açıklamaktadır. Çocuk hakları, sadece çocukların değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Çocukların haklarını korumak için hepimizin üzerine düşeni yapması gerekir" diye konuştu.

Alkol, Filistin'de yaşanan insanlık ayıbına dikkati çekerek, "Çocukların hakları, onların geleceğidir. Çocukların haklarını korumak, onların sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümelerini ve gelişmesini sağlamak için önemlidir. Ancak hepimizin gözü önünde sorumsuz büyüklerin veya ülke liderlerinin kendi siyasi çıkarları uğruna yaptıkları savaşlardan, soykırımlardan, bazen de doğal afetlerden, salgın hastalıklardan ve terör eylemlerinden en çok maalesef biz çocuklar zarar görüyoruz. Örnek mi işte Rusya ile Ukrayna savaşı ve son olarak da İsrail-Filistin savaşı. Neden öldüklerini bilmeden çocuklar yani arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ölüyorlar, sakat kalıyorlar veya ailelerinden yoksun, mahrum büyüyorlar. Doğal olarak da sağlıklı nesiller yetişemiyor" ifadelerini kullandı.

Genç Meclisi Başkanı Yaren Döndü Kılınç ise şöyle konuştu:

"Dünyadaki tüm çocukların maddi, manevi sahip olduğu haklara çocuk hakları denilmektedir. Geçmişte birçok çocuğun kötü eziyetlere, çeşitli işkencelere maruz kalmasını önlemek için Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ortaya koymuştur. Toplumumuzdaki her birey, çocuk veya yetişkin ayırt etmeksizin bir insandır. Bir yetişkinin nasıl çeşitli hakları olabiliyorsa çocukların da olmalıdır. Bu haklardan bahsedersem en önemlileri olan çocukların yaşama ve eğitim hakkıdır. Yaşama hakkı sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da yaşamaktır. Her çocuk çevresinden din, dil, ırk ayrımı görmeden özgürce yaşayabilmelidir."

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ve Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Cengiz Keskin, Filistin'de yaşanan çocuk katliamlarına Dünya Çocuk Hakları Günü'nde kayıtsız kalmayan Mamak Belediyesi Çocuk ve Gençlik Meclisi başkanlarını ve üyelerini tebrik etti. - ANKARA