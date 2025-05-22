Mali Eğitim Bakanı Türkiye ile Moritanya Arasındaki İlişkileri Güçlendirmek İçin Görüştü

Mali Eğitim Bakanı Türkiye ile Moritanya Arasındaki İlişkileri Güçlendirmek İçin Görüştü
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Başbakanı Mokhtar Ould Djay ile bir araya gelerek Türkiye ile Moritanya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda kararlılıklarını ifade etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Başbakanı Mokhtar Ould Djay ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Başbakanı Mokhtar Ould Djay ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Bakan Tekin, "Moritanya Başbakanı Sayın Mokhtar Ould Djay'ı ziyaret ettik. Görüşmemiz sırasında Türkiye ile Moritanya arasındaki ikili ilişkilerin güçlenmesine yönelik kararlılığımızı ifade ettik. Şahsım ve heyetime gösterdikleri konukseverlik, güçlü iş birlikleri ve desteklerinden ötürü Sayın Başbakan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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