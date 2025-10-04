Haberler

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Filistin Hukukuna Dikkat Çeken Açıklama

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Filistin Hukukuna Dikkat Çeken Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin barış planına temkinli yaklaşarak, önceliklerinin Filistin halkının hayatını kurtarmak olduğunu açıkladı. Rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes yakın olduğunu belirtti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, "ABD'nin sunduğu barış planı mükemmel değil ve hatta çoğuna katılmıyoruz. Ancak şu anki önceliğimiz Filistin halkının hayatını kurtarmak" ifadelerini kullandı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de barış planını kısmen kabul ettiğini duyurmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump'ın planına temkinli yaklaşan Başbakan İbrahim, "ABD'nin sunduğu barış planı mükemmel değil ve hatta çoğuna katılmıyoruz. Ancak şu anki önceliğimiz Filistin halkının hayatını kurtarmak" ifadelerini kullandı. Arap ve İslam ülkelerinin söz konusu plana verdiği onayın, "planda belirtilen her şeyle mutabık olunduğunun bir işareti değil, kan dökülmesini durdurmak, sürgünü reddetmek ve Gazze halkına vatanlarına dönme fırsatı vermek için atılmış ortak bir adım" olduğunu vurguladı. İbrahim, "Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes yakın" ifadelerin kullandı. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'in köklü ekibinde istifa şoku! Başkan hemen devreye girdi

Süper Lig'in köklü ekibinde istifa şoku! Başkan hemen devreye girdi
İngiliz futbol efsanesi Osimhen'den özür diledi

Dünyaca ünlü isim Osimhen'den özür diledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.