Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Filistin Hukukuna Dikkat Çeken Açıklama

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de barış planını kısmen kabul ettiğini duyurmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump'ın planına temkinli yaklaşan Başbakan İbrahim, "ABD'nin sunduğu barış planı mükemmel değil ve hatta çoğuna katılmıyoruz. Ancak şu anki önceliğimiz Filistin halkının hayatını kurtarmak" ifadelerini kullandı. Arap ve İslam ülkelerinin söz konusu plana verdiği onayın, "planda belirtilen her şeyle mutabık olunduğunun bir işareti değil, kan dökülmesini durdurmak, sürgünü reddetmek ve Gazze halkına vatanlarına dönme fırsatı vermek için atılmış ortak bir adım" olduğunu vurguladı. İbrahim, "Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes yakın" ifadelerin kullandı. - KUALA LUMPUR