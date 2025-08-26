Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde binlerce vatandaş, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tören alanına gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. Ahlat'taki çeşitli etkinlik ve kutlamaların ardından helikopterle Malazgirt'e gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuyla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kısa sürede tören alanına gelerek binlerce vatandaşa hitap etmesi bekleniyor.

Şırnak'tan gelerek Malazgirt kutlamalarına katılan Sosın Yörük, "Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldik. Şehitlerimiz için geldik buraya. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Ne mutlu türküm diyene" dedi.

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Erzurum'dan gelen Salih Zorlu, "Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için geldik. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu zaferleri bizlere unutturmaya çalışıyorlar. Bizler bu zaferleri unutturmayız" şeklinde konuştu - MUŞ