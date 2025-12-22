Malatya İş İnsanları Platformu'ndan Sarıkamış Şehitleri için anma mesajı

Malatya İş İnsanları Platformu, Sarıkamış Harekatı'nda vatan uğruna ağır kış şartlarında canlarını feda eden şehitler için anma mesajı yayımladı.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse yayımladığı mesajında verilen mücadelenin milletin hafızasında derin ve silinmez izler bıraktığını belirterek, bu büyük fedakarlığın yalnızca geçmişin bir hatırası olmadığını ifade etti. Özköse, Sarıkamış şehitlerinin bugün ve gelecek nesillere önemli sorumluluklar hatırlattığını belirtti.

Özköse mesajda, Sarıkamış'ta şehit düşen kahraman Mehmetçiklerin emanet ettiği birlik, beraberlik ve vatan bilincinin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, bu değerlere sahip çıkma kararlılığı vurgulayıp Sarıkamış şehitlerini rahmet, minnet ve dualarla andıklarını söyledi. - MALATYA