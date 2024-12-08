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Malatya'daki Suriyeliler rejimin devrilmesi ile sokaklara döküldü
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Suriye'de 61 yıllık Esed rejiminin devrilmesinin ardından Malatya'da ikamet eden Suriyeliler, sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı.

Suriye'de 61 yıllık Esed rejiminin devrilmesinin ardından Malatya'da ikamet eden Suriyeliler, sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı. Türk bayrağı ve Suriye bayrağı açan vatandaşlar, "İnşallah yakın zamanda memleketimize döneceğiz. Herkes bizi bıraktı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bırakmadı. Biz hepimiz kardeşiz" diye konuştular.

Suriye Milli Ordusu ve muhalif güçlerin Şam'a girmesi ile birlikte Baas Rejiminin çökmesi Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler arasında sevinçle karşılandı. Esad Ailesi'nin iktidarının son bulmasıyla birlikte Malatya'daki Suriyeliler de sevinç gösterileri yaptılar.

Kernek Meydanında bir araya gelen Suriyeliler, Türk ve Suriye bayrağı açarak ülkelerinin özgürleştirilmesini sevinçle karşıladılar. Burada tekbirler getirerek zaferi kutlayan binin üzerinde Suriye vatandaşı zafer şarkıları söyledi.

Zaferi kutlayan Suriyeliler, "Biz çok mutluyuz. Halep kurtuldu. İnşallah yakın zamanda memleketimize döneceğiz. Allah'a şükürler olsun. Yakın zamanda Türkiye'yi terk edeceğiz. Biz hepimiz kardeşiz. Bunu biz her zaman söylüyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız. Sonunda Esed'den kurtulduk. Yıkılan yerleri en kısa zamanda yapacağız. Bizler ülkemize geri döneceğiz" diyerek mutluluklarını dile getirdiler. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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